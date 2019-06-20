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Engelliler yalnız değil

Çayırova’da yaşayan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumsal, sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer alabilmeleri amacıyla Çayırova Belediyesi tarafından hizmete sunulan “Engelli Koordinasyon Merkezi” hizmet ağlarını her geçen gün genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.

Engelliler yalnız değil

20 Haziran 2019 Perşembe 14:19


İki ayda 735 vatandaşa hizmet

Engelli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatı ile hizmetlerine yenilerini ekleyen Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM), Nisan ve Mayıs ayında toplam 735 vatandaşa çeşitli konularda hizmet verdi.

Yaşlılara ve hastalara hizmet

Engelli  vatandaşlar  ve yaşlılara danışmanlık ve  yönlendirme hizmetlerinin yanı sıra hasta yatağı , hasta  bezi ,  engelli çocuk ve yetişkin hasta bezi , ücretsiz ulaşım kartı,  hastanelerden randevu temin etme, hasta refakati, evde bakım aylığı, 2022 maaşı, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ve evde bakım , engelli sandalyesi , akülü araç hizmeti veren Çayırova Belediyesi, engelli vatandaşları sosyal yaşamda daha  etkin ve aktif olmaları için de çeşitli projelerle öne çıkıyor.

Sosyal yaşamda daha aktifler

İlçedeki kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar neticesinde engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına da dokunan belediye, sinemadan tiyatroya, kültür sanat etkinliklerinden spora, tarihi ve kültür gezilerinden toplumsal etkinliklere kadar her alanda hizmetlerden faydalanmalarına imkân sunuyor. 

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