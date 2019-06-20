Engelliler yalnız değil

İki ayda 735 vatandaşa hizmet
Engelli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatı ile hizmetlerine yenilerini ekleyen Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM), Nisan ve Mayıs ayında toplam 735 vatandaşa çeşitli konularda hizmet verdi.
Yaşlılara ve hastalara hizmet
Engelli vatandaşlar ve yaşlılara danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin yanı sıra hasta yatağı , hasta bezi , engelli çocuk ve yetişkin hasta bezi , ücretsiz ulaşım kartı, hastanelerden randevu temin etme, hasta refakati, evde bakım aylığı, 2022 maaşı, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ve evde bakım , engelli sandalyesi , akülü araç hizmeti veren Çayırova Belediyesi, engelli vatandaşları sosyal yaşamda daha etkin ve aktif olmaları için de çeşitli projelerle öne çıkıyor.
Sosyal yaşamda daha aktifler
İlçedeki kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar neticesinde engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına da dokunan belediye, sinemadan tiyatroya, kültür sanat etkinliklerinden spora, tarihi ve kültür gezilerinden toplumsal etkinliklere kadar her alanda hizmetlerden faydalanmalarına imkân sunuyor.