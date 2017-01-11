Gebze temizlenecek!

Gebze’de devam eden yerel hizmetlerin son durumuyla ilgili bilgi veren Soba, FETÖ operasyonlarının devam edeceğini ve Gebze’nin de temizleneceğini söyledi.

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, dün sabah basın toplantısı düzenledi. Soba, parti çalışmalarından yerel hizmetlere kadar bir çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. 2016 yılının acı olaylarla geride kaldığını ifade eden Hasan Soba, “Geride bıraktığımız yılda acı olaylar yaşadık. En önemlisi 15 Temmuzu yaşadık. TSK içinde ki azınlık FETÖ grubu

tarafından darbe girişimi oldu. Bu girişim hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz ve ülkesini seven her vatan evladının hangi görüşten olursa olsun sokağa dökülmesi, tankların önünde durmasıyla püskürtüldü. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Hainlerin yaptığı darbe girişiminden sonra süreç devam ediyor. 40 yıllık bir mücadele, 40 yıllık bir sızma var. 40 günde temizlenmesini beklemek haksızlık olur. Devletimizin hassasiyetle mücadelesi devam etmektedir. Bu süreç devam edecektir. Son hain tutuklanana kadar bu süreç devam edecektir. Gebze teşkilatı olarak üzerimize düşen katkıyı sunmanın gayreti içindeyiz. Gebze’de bunların tamamının temizlendiğini göreceğiz.”dedi.

SEÇİME HAZIRIZ

En önemli gündem maddesinin Anaysa değişikliği olduğunun altını çizen Soba, “Bu ayın sonuna kadar süreç tamamlandığında Referanduma gidilecektir. Bu sonucun şimdiden hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Hayırlı olacağına inanıyorum. Burada MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. Ülkemizin sıkıntılı süreçlerinde ciddi katkılar sundu. Referandumda halk ne derse o olacaktır. Halkın iradesine karşı çıkma tutumunu anlamakta zorlu çekiyoruz. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin deyip karşı çıkmak anlamsızdır. Süreç içinde teşkilatlar olarak seçime her zaman hazırız. Pazar günü yapılacak bir seçim için bile bütün sistem hazır durumda. Bu kapsamda İl Başkanlığı talimatıyla genişletilmiş Mahalle danışma Toplantılarına başladık.”diye konuştu.

YEREL HİZMETLER

Yerel hizmetlere değinen Başkan Hasan Soba, Anibal da çalışmaların durdurulmasıyla ilgili “Anibal da hava şartlarından dolayı çalışmalar durduruldu. Yaz sonun kadar bitirilecektir. Yeni eksik ve sorunlara konsantre olmalıyız.”dedi. Farabi Devlet Hastanesi’nin Araştırma Hastanesi’ne dönüştürülmesiyle ilgili Soba, “Farabi ile ilgili problem çıkmayacak. Ağırlık şu anda Çayırova hastaneye verildi. Çayırova’nın 2017 yatırım programına alındı. Şu anda bir aksilik yok, ek yatırımlar gerektiriyor. Bundan sonra Bölgemize araştırma hastanesi yakışır. Bu hepimizin ortak düşüncesi.”derken, Fatih Devlet Hastanesiyle ilgili olarak da “25 Mayıs’a kadar yasal hakkı var. Bu süreçte bitireceklerini söylüyorlar. Ben 2017 kasım ayını söylerken, A’dan Z’ye bitmiş halini kastettim. Bu ayın sonunda cihazlar gelmeye başladı. Bir bloğa yavaş yavaş taşınmaya başlayacak. Nisan da hizmet vermeye blok halinde başlayabilir. Bu ihalenin devamı var. Otopark olarak düzenlemesi çevre düzenlemesi var.”şeklinde konuştu.

Ömür KAVRAN