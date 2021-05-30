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Gebze'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gebze'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

30 Mayıs 2021 Pazar 16:12

- Binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi

Mimarsinan Mahallesi 27/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde oturdukları sırada yangını fark eden Aslan Yelek, eşi ve çocukları, pencereden dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi tahliye etti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek baygınlık geçiren Aslan Yelek'e müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Aslan Yelek, gazetecilere, odadan alevler yükseldiğini fark ettiğini belirterek, eşiyle çocuklarını çıkarmak için uğraştığı sırada dumandan etkilenip baygınlık geçirdiğini anlattı.








AA
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