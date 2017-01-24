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Gebze'de Silahlı Saldırı!

Gebze'de sosyal medyadan kendisine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Gebze'de Silahlı Saldırı!

24 Ocak 2017 Salı 11:58

Gebze'de,  sosyal medyadan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını tabancayla yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Gönen, sosyal medyadan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı Ümit S'nin, Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine gitti. 

Arkadaşıyla bir süre konuşan Gönen, dışarıya çıktığı sırada Ümit S'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. 

Bacağından yaralanan Ümit S, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise aracıyla olay yerinden kaçtı. 

Polis ekipleri takibe aldığı şüphelinin aracı, yaşanan kovalamacanın ardından Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde durduruldu. Şüpheli Sinan Gönen, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Gönen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (AA)
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