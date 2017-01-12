GENÇSİAD’ DAN KOSGEB’ E ZİYARET!

Gebze Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı A. Lokman Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Habip Karabacak, Mustafa Zorcu Kosgeb Kocaeli OSB Müdürü Hakan Demirci’ yi ziyaret etti.

Yapılan görüşmede Kosgeb Kocaeli OSB Müdürü Hakan Demirci, Kosgeb’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kosgeb’ in Kobilerle ilgili çalışmalarında özellikle Kobi – Gel çalışmasının ve diğer kredileri hakkında daha detaylı bilgi verilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde Gençsiad Üyelerine bilgi amaçlı bir toplantı düzenlemesi planlandı.

Gençsiad Yönetim Kurulu Başkanı A. Lokman Kılıç Gençsiad olarak üyelerimizin bu tür projelerden faydalanması bizi memnun eder, dernek olarak da bizim amacımız üyelerimizle devalı iletişim halinde olarak bu tür projelerde yer almalarını sağlamaktır, dedi.