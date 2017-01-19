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Giresun Dernekleri'inden Vefa Şöleni!

Gebze’de yaşayan Giresunlular, dernek festivallerinin eğlencelerinde buluştu.

Giresun Dernekleri'inden Vefa Şöleni!

19 Ocak 2017 Perşembe 10:23

 Gebze’de faaliyet gösteren Giresun Espiye İlçesi Çalkaya Köyü Derneği ile yine Giresun Dereli İlçesi Eğrianbar köyü derneklerini geçtiğimiz günlerde vefa şölenleri düzenledi. 

Espiye Çalkaya köyü derneğinin vefa gecesine hemşerileri büyük ilgi gösterdi.  Derneğe bir arsa aldıkları müjdesini veren başkan Zekeriya Arslan, üyelerinden çalışmalarına tam destek istedi.

Gebze’de faaliyet gösteren bir başka dernek olan Giresun Dereli İlçesi Eğrianbar Köyü Derneği de geleneksel birlik gecesini Anıl düğün salonunda gerçekleştirdi. Dereli Eğrianbarlılar gönüllerince eğlenirken geceye horonlar damga vurdu.



Selçuk Esmer GECAL

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