Gölcük'de soluk borusuna ekmek parçası kaçması sonucu ölen çocuk toprağa verildi

Soluk borusuna yediği ekmek parçası kaçması nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızı Zeynep Karakolcu'nun cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Cenazesi Gölcük Merkez Camisi'ne getirilen küçük kız için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Karakolcu'nun naaşı, daha sonra ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında defnedildi.

