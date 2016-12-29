Hac kayıtları başladı!

Gebze’den 2017 yılında hac vazifesini yerine getirmek isteyenler için kayıt takvimi dün itibariyle başladı.

Gebze bölgesinden önümüzdeki yıl hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için kayıt takvimi dün itibariyle başladı. Gebze Müftülüğü’nden yapılan açıklamada 2017 yılında ilk defa hacca gitmek için başvuruda bulunacakların ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatırmaları gerektiği belirtilirken, dün başlayan kayıtların 06 Ocak 2017 tarihinde sona ereceği bilgisi verildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK!

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Gebze Müftülüğü, “Vatandaşlarımız elektronik ortamda hac.diyanet.gov.tr adresinden başvuruda da bulunabilirler. Ayrıca müftülüğümüze bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacaklardır” denildi.

KAYIT YENİLEMEYİ UNUTMAYIN

Daha önce hac vazifesini yerine getirmek üzere başvuruda bulunanlara da uyarı yapan Gebze Müftülüğü yekilileri, “Kayıt yenileme işlemleri 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. 2017 yılında otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme ücreti alınmayacak. Kaydını yenilemeyenler 2017 yılında hac kurasına katılamayacaklar” ifadelerini kullandı. (Samet KAHRAMAN)