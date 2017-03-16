Halit Çokan İlkçev'de

Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği ( İLKÇEV )'in Geleneksel Salı Seminerlerinin bu haftaki konuğu Avukat Halit ÇOKAN'dı. Kalabalık bir davetli topluluğunun izlediği programa Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan SOBA, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Engin GÜZEL, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, STK temsilcileri, Belediye ve Okul Müdürlerinin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

Program Dernek Başkanı Dr. İlhan KADIOĞLU'nun açılış konuşmasıyla başladı. Kadıoğlu, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek bu sene 5.si düzenlenecek olan Ufka yolculuk yarışmasının 26 Mart Pazar günü yapılacağını ve Gebze Bölgesinden 8.200 kişinin bu yarışmaya katılacağını belirtti. Yine 16 Nisan Pazar günü yapılacak Referandumla ilgili, Dernek olarak üzerlerine düşen görevi yapmak istediklerini, bu amaçla, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili uzun süredir çalışmaları bulunan, sahasında çok deneyimli bir isim olan, Av. Halit ÇOKANı getirdiklerini ifade ederek sözlerine son verdi.



Daha sonra kürsüye Av. Halit ÇOKAN geldi. Eski sistemle yeni getirilecek sistemi karşılaştırmalı olarak örneklerle izleyicilere sundu. Özellikle Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nın çok daha fazla yetkilere sahip olduğunu, 'Vatana İhanet' dışında hiçbir şekilde yargılanamayacağını belirterek, yeni Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının yetkililerinin daha da azalacağını ve Meclisin her türlü suçtan ötürü Cumhurbaşkanını yargılanmasını sağlayabileceğini söyleyerek 'Diktatörlük' diye bir şeyin kesinlikle mümkün olamayacağını belirtti.

Yeni sistemle birlikte Halkın doğrudan kendini yönetecek Devlet Başkanını seçeceğini, seçimle birlikte zaman kaybetmeden hükümetin kurulacağını ve kurulacak hükümetin hem Bakanların hem de Cumhurbaşkanının Millete karşı sorumlulukları olacağını belirtti.





Mevcut sistemin bir Vesayet sistemi olduğunu, Mecliste çoğunluğa sahip partilerin Hükümet kuramadığı, hatta kapatıldığı, çok az oy oranına sahip partilerin bazen tek bir kişinin bile Hükümet kurmakla görevlendirildiğini geçmişten örneklerle özellikle eski Başbakan Merhum Necmettin Erbakan'ın uğramış olduğu zulüm ve haksızlıkları anlatan Av. Halit ÇOKAN, Milletin doğrudan kendini yönetecek kişiyi seçmesinin en Adaletli ve en Hakkaniyetli sistem olduğunu belirtti.



18 Yaşındaki bir kişinin seçme hakkı olduğu kadar seçilme hakkının da olmasının en doğal bir hak olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Daha sonra izleyicilerin sorularını cevaplayan ÇOKAN, Böyle seçkin bir topluluğa hitap etmekten son derece memnun olduğunu belirterek izleyicilere teşekkür etti.

Program yapılan ikramlarla sona erdi.