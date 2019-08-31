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Halk otobüsü kundaklandı

Çayırova’da bir halk otobüsü sokak arasında yanmış halde bulundu.

Halk otobüsü kundaklandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:32

PARK HALİNDE YANGIN

Çayırova’da 41 J 4113 plakalı bir halk otobüsü akşam saatlerinde park halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebeple yandı.  Otobüsünün hat güzergahı dışında, refüjlü ayrılmış yolda ve ters istikamette park halinde yanması olayın kundaklama olduğu şüphesini arttırdı. Olay ile ilgili bir kişinin de gözaltına alındığı öne sürüldü.

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