Halk otobüsü kundaklandı

PARK HALİNDE YANGIN





Çayırova’da 41 J 4113 plakalı bir halk otobüsü akşam saatlerinde park halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebeple yandı. Otobüsünün hat güzergahı dışında, refüjlü ayrılmış yolda ve ters istikamette park halinde yanması olayın kundaklama olduğu şüphesini arttırdı. Olay ile ilgili bir kişinin de gözaltına alındığı öne sürüldü.