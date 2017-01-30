Haluk Öztekin ‘farkındalık’ ı Anlattı.

Gebze Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Bürosu işbirliğinde düzenlenen programa katılım hayli yoğun oldu. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programda Öztekin, hayata karşı pozitif olmanın önemine değindi. Öztekin, “İnsanlar hayatta ne istediğini bilmeli ve bunun için çaba sarf etmeli. Bunu yaparken de istediği şeyi en doğru şekilde elde nasıl edeceğini farkında olmalı. Hayatınıza lanet ederek, işinize lanet ederek bu hayat geçmez. Şükredeceğiz her sabah aldığımız nefes bizim için bir şans daha verildiğinin bir işaretidir” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri şubat ayında da hız kesmeden devam edecek. Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Çevrim Dışı Aile” isimli tek perdelik tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severler için sahnelenecek. 8 Şubat Çarşamba günü saat 19:30’da başlayacak olan tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli.