İlaçlama çalışmaları devam ediyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde başlatılan ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belirlenen program dahilinde mahallelerde gezen araçlar ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlaçlama çalışmasında sokak ve caddeler sinekle mücadele kapsamında ilaçlanıyor. Çayırova halkının yaz aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmeleri için gezici araçlar tüm mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini yaz ayı boyunca sürdürecek.