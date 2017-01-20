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İlkçev Gazeteci Altınalan’ı ağırladı!

Gebze’de faaliyet gösteren İLKÇEV, Anadolu Ajansı’nın İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan’ı ağırladı. Kendisi de Gebzeli olan Altınalan, medyanın algı yönetimine etkisinin anlattı.

İlkçev Gazeteci Altınalan'ı ağırladı!

20 Ocak 2017 Cuma 11:02

Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği'nin Geleneksel Salı Seminerlerinin bu haftaki konuğu Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Gazeteci Hüseyin Altınalan'dı. Kalabalık bir davetli topluluğunun izlediği programa, Gebze Nüfus Müdürü Hasan Aydın, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen, Gebze Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Fazlı Yağmur, STK Temsilcileri, Belediye ve Okul Müdürleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Program Dernek Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.  Kadıoğlu, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek bu sene 5.düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına Gebze bölgesinden şu ana kadar 5.000 civarında başvuru olduğunu ve bu sayının daha da artmasını beklediklerini belirterek, davetlilerin yarışmaya ailecek katılmalarını istedi.

DOSTLARI DA KATILDI

Daha sonra Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Gazeteci Hüseyin Altınalan, kürsüye geldi. Altınalan, Medyanın Algı Yönetimine etkisini, Yabancı ve Yerli Basında çıkan haberleri derleyerek izleyicilere sundu. Somut olarak Mısır ve Türkiye’de darbeye giden süreçte medyanın yapmış olduğu yayınları karşılaştıran Altınalan, bu iki ülkenin de aynı süreçten geçtiğini, Mısırda darbecilerin amaçlarına ulaştıklarını, Türkiye’de ise bunu başaramadıklarını kaydetti. Yabancı basının da birçok konuda yanlı ve yalan haber yaparak algı yönetimi yaptığını örneklerle ortaya koydu. Gerek Mısır'da gerekse Ülkemizde hem Gezi olaylarında hem de 28 Şubat sürecinde yapılan yalan haberleri, tek tek, izleyicilere slaytlar eşliğinde gösterdi. Aslen Gebzeli ve Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu olan Hüseyin Altınalan'ın seminerine eski dostları ve okul arkadaşları da katıldı.

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