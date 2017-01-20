İlkçev Gazeteci Altınalan’ı ağırladı!

DOSTLARI DA KATILDI
Daha sonra Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Gazeteci Hüseyin Altınalan, kürsüye geldi. Altınalan, Medyanın Algı Yönetimine etkisini, Yabancı ve Yerli Basında çıkan haberleri derleyerek izleyicilere sundu. Somut olarak Mısır ve Türkiye’de darbeye giden süreçte medyanın yapmış olduğu yayınları karşılaştıran Altınalan, bu iki ülkenin de aynı süreçten geçtiğini, Mısırda darbecilerin amaçlarına ulaştıklarını, Türkiye’de ise bunu başaramadıklarını kaydetti. Yabancı basının da birçok konuda yanlı ve yalan haber yaparak algı yönetimi yaptığını örneklerle ortaya koydu. Gerek Mısır'da gerekse Ülkemizde hem Gezi olaylarında hem de 28 Şubat sürecinde yapılan yalan haberleri, tek tek, izleyicilere slaytlar eşliğinde gösterdi. Aslen Gebzeli ve Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunu olan Hüseyin Altınalan'ın seminerine eski dostları ve okul arkadaşları da katıldı.