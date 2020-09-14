İyi Parti, üye sayısını artırıyor

Mimar Sinan Mahallesi'nde esnafları gezen ve 'hayırlı işler' temennisinde bulunan partililer; daha sonra Kirazlıyalı'da yeni katılan üyelere rozet takdiminde bulundular. Körfez’de 45 günde 700 yeni üye katılımı gerçekleştirilirken pandemi dolayısıyla temsili 10 yeni üyeye Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ve İl Başkanı Şanbaz Yıldız tarafından rozet takıldı.

Körfez'de İYİ Parti'ye teveccühün çok yüksek olduğunu, ziyaretler esnasında sadece 25 esnafın üye yapıldığını belirten İl Başkanı Şanbaz Yıldız, " Mimar Sinan mahallemizde esnafımıza, vatandaşımıza Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in selamlarını ileterek vatandaşımızın sorun ve taleplerini dinledik. İktidarın yükselen ekonomi söylemlerine karşı sokaktaki vatandaş, dükkan kirasını çıkarmayan çalışan esnaf mutsuz. Hem salgın hem de ekonomik gidiş vatandaşı ciddi şekilde etkiliyor. Sadece seçim zamanı hatırlandığından şikayetçi olan esnaf yaptığımız ziyaretlerden son derece mutlu kaldıklarını belirtti. Ayrıca ziyaretlerimiz esnasında 25 kişi İYİ ailemize katıldı. Partimize, teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımızın desteği ve teveccühü ile inandığımız yolda hep birlikte yürüyeceğiz." ifadelerinde bulundu.