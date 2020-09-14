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İyi Parti, üye sayısını artırıyor

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın başlatmış olduğu saha çalışmaları Körfez ilçesiyle devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas'ın katılımıyla İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, İl ve ilçe teşkilatı, meclis üyeleriyle önce esnafı gezdi; sonra üye katılımı gerçekleştirdi.

İyi Parti, üye sayısını artırıyor

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:48

Mimar Sinan Mahallesi'nde esnafları gezen ve 'hayırlı işler' temennisinde bulunan  partililer; daha sonra Kirazlıyalı'da yeni katılan üyelere rozet takdiminde bulundular. Körfez’de 45 günde 700 yeni üye katılımı gerçekleştirilirken pandemi dolayısıyla temsili 10 yeni üyeye Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ve İl Başkanı Şanbaz Yıldız tarafından rozet takıldı. 
Körfez'de İYİ Parti'ye teveccühün çok yüksek olduğunu, ziyaretler esnasında sadece 25 esnafın üye yapıldığını belirten İl Başkanı Şanbaz Yıldız, " Mimar Sinan mahallemizde esnafımıza, vatandaşımıza Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in selamlarını ileterek vatandaşımızın sorun ve taleplerini dinledik. İktidarın yükselen ekonomi söylemlerine karşı sokaktaki vatandaş, dükkan kirasını çıkarmayan çalışan esnaf mutsuz. Hem salgın hem de ekonomik gidiş vatandaşı ciddi şekilde etkiliyor. Sadece seçim zamanı hatırlandığından şikayetçi olan esnaf yaptığımız ziyaretlerden son derece mutlu kaldıklarını belirtti. Ayrıca ziyaretlerimiz esnasında 25 kişi İYİ ailemize katıldı. Partimize, teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımızın desteği ve teveccühü ile inandığımız yolda hep birlikte yürüyeceğiz." ifadelerinde bulundu.



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