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İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak

Virüs salgını döneminde trafik yoğunluğunun az olmasını fırsat bilecek yol onarım ve bakım çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına devam edecek. Bu doğrultuda İzmit ve Kandıra ilçelerindeki yolların daha konforlu hale getirmek üzere üst yapı asfalt yama çalışmaları için ihale yapıldı.

İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak

25 Haziran 2020 Perşembe 10:43

 YOLLAR ONARILACAK

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgını ile mücadeleyi sürdürürken bu çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Kandıra ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek çalışmalar ile ihtiyaç duyulan yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

 

İHALEYE 17 FİRMA TEKLİF VERDİ
2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılan ihaleye 17 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 3 milyon 332 bin TL ile Hasanoğlu inşaat verirken en düşük teklifi 2 milyon 89 bin 800 TL ile Gündoğuran İnşaat sundu.

 

FİRMA

TEKLİF

GÜNDOĞAN İNŞAAT

2 milyon 89 bin 800 TL

KARACAYOL İNŞAAT

2 milyon 277 bin 500 TL

İVME MÜHENDİSLİK

2 milyon 488 bin 500 TL

TEMİR MÜHENDİSLİK

2 milyon 577 bin 500 TL

KAR ASFALT YOL

2 milyon 583 bin 500 TL

AHMET İNANÇ BEK

2 milyon 607 bin 500 TL

EMAY MİMARLIK

2 milyon 643 bin TL

SEÇİM PEYZAJ

2 milyon 712 bin TL

NURSEL ASFALT

2 milyon 736 bin TL

İNCİYOL PETROL

2 milyon 822 bin 200 TL

KULACA İNŞAAT

2 milyon 825 bin TL

SEMİH ATİK

2 milyon 882 bin TL

SYA ALTYAPI İNŞAAT

2 milyon 883 bin 500 TL

ESMEK İNŞAAT

2 milyon 994 bin TL

ZÜHRE YOL YAPI

3 milyon 222 bin 500 TL

ERMAN YALAZ

3 milyon 224 bin TL

HASANOĞLU İNŞAAT

3 milyon 332 bin TL
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