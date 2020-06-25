İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak

Virüs salgını döneminde trafik yoğunluğunun az olmasını fırsat bilecek yol onarım ve bakım çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına devam edecek. Bu doğrultuda İzmit ve Kandıra ilçelerindeki yolların daha konforlu hale getirmek üzere üst yapı asfalt yama çalışmaları için ihale yapıldı.

YOLLAR ONARILACAK

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgını ile mücadeleyi sürdürürken bu çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Kandıra ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek çalışmalar ile ihtiyaç duyulan yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İHALEYE 17 FİRMA TEKLİF VERDİ

2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılan ihaleye 17 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 3 milyon 332 bin TL ile Hasanoğlu inşaat verirken en düşük teklifi 2 milyon 89 bin 800 TL ile Gündoğuran İnşaat sundu.