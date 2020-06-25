İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha modern ve konforlu olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgını ile mücadeleyi sürdürürken bu çalışmalarına 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Kandıra ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek çalışmalar ile ihtiyaç duyulan yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
İHALEYE 17 FİRMA TEKLİF VERDİ
2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılan ihaleye 17 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 3 milyon 332 bin TL ile Hasanoğlu inşaat verirken en düşük teklifi 2 milyon 89 bin 800 TL ile Gündoğuran İnşaat sundu.
|
FİRMA
|
TEKLİF
|
GÜNDOĞAN İNŞAAT
|
2 milyon 89 bin 800 TL
|
KARACAYOL İNŞAAT
|
2 milyon 277 bin 500 TL
|
İVME MÜHENDİSLİK
|
2 milyon 488 bin 500 TL
|
TEMİR MÜHENDİSLİK
|
2 milyon 577 bin 500 TL
|
KAR ASFALT YOL
|
2 milyon 583 bin 500 TL
|
AHMET İNANÇ BEK
|
2 milyon 607 bin 500 TL
|
EMAY MİMARLIK
|
2 milyon 643 bin TL
|
SEÇİM PEYZAJ
|
2 milyon 712 bin TL
|
NURSEL ASFALT
|
2 milyon 736 bin TL
|
İNCİYOL PETROL
|
2 milyon 822 bin 200 TL
|
KULACA İNŞAAT
|
2 milyon 825 bin TL
|
SEMİH ATİK
|
2 milyon 882 bin TL
|
SYA ALTYAPI İNŞAAT
|
2 milyon 883 bin 500 TL
|
ESMEK İNŞAAT
|
2 milyon 994 bin TL
|
ZÜHRE YOL YAPI
|
3 milyon 222 bin 500 TL
|
ERMAN YALAZ
|
3 milyon 224 bin TL
|
HASANOĞLU İNŞAAT
|
3 milyon 332 bin TL