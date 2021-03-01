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Kandıra'da kırsalı turizm geliştirilecek

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ilçede kırsal turizmin gelişmesi için çalışmalara başladı.

Kandıra'da kırsalı turizm geliştirilecek

01 Mart 2021 Pazartesi 18:24

Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve beraberindekiler, Kandıra kültürünü yok etmeden, bölgeye zarar vermeden tüm yerli unsurların turizm faaliyetlerinden yararlanması amacıyla Duraçalı, Kerpe, Kurtyeri ve Esentepe mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Çalışmayla yerel ürünler ve doğal yaşamın, ilçe turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde tatil kavramı içeriğinin değiştiğini belirterek, insanların artık tatili sadece denize girmek ve eğlenmek olarak görmediğini söyledi.

İnsanların bunların yanında doğayı keşfetmek, yerel kültürleri tanımak ve bölgedeki insanları tanımak istediğini ifade eden Turan, "Bu anlamda kırsal turizme hak ettiği önemin verilmesi gerekiyor. İlçemizde güzel kırsal alanlarımız var. Hemşehrilerimizi bilinçlendirmek ve öncülük etmek suretiyle kırsal değerlere sahip çıkmalıyız. İlçemizde kırsal turizme iç ve dış talebi artırmak istiyoruz." diye konuştu.



AA
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