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Karabacak Mehmetçikleri uğurladı

Darıca’da üç ayrı asker uğurlama törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak gençlerin eğlencelerine eşlik ederek “hayırlı teskereler” diledi.

Karabacak Mehmetçikleri uğurladı

13 Mart 2018 Salı 13:51

Darıca’da üç ayrı asker uğurlama törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak gençlerin eğlencelerine eşlik ederek “hayırlı teskereler” diledi.

Asker uğurlama töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Karabacak, “ kardeşlerimizin sağlıklı bir şekilde askerliğini yaparak tekrar aramıza dönmesini temenni ediyor, şimdiden hayırlı teskereler diliyorum. Anne ve babalarına da böyle vatan sevdalısı evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyor, evlatlarına tekrar kavuşabilmelerini temenni ediyorum. Milletimizdeki bu vatan aşkı olduğu sürece bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecektir. Başta Afrin’de terör örgütleriyle savaşan Mehmetçiğimiz olmak üzere Rabbim bütün askerimizi ve polisimizi korusun. ” diyerek konuşmasını tamamladı.

 

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