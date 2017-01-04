İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel’den Haleplilere yardım!

Karamürsel ilçesinde toplanan 1 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Karamürsel'den Haleplilere yardım!

04 Ocak 2017 Çarşamba 14:56

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası kapsamında Karamürsel İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan yardımlar, dualarla Halep'e uğurlandı. 

Törende konuşma yapan Karamürsel İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, yardım eden vatandaşlara teşekkür ederek, "İnsanlık dramının yaşandığı Suriye halkının acılarını hafifletmek adına üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

İlçe Müftülüğünün önünde yapılan uğurlamaya Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel ve vatandaşlar katıldı. 

KOCAELİ (AA) 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
YardımHalepTörenMüftülükMillii EğitimKaramürselGebzeHaberGazeteKocaeliDaricaDerinceçayırovaİzmitIstasyonşekerpınar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜMSİAD GEBZE HALEP İÇİN ELİNİ UZATTI! TÜMSİAD GEBZE HALEP İÇİN ELİNİ UZATTI!
Gebze'de Sahte İçki Operasyonu! Gebze'de Sahte İçki Operasyonu!
Sizden Gelenler! Sizden Gelenler!
Kartepe'den Haleplilere yardım Kartepe'den Haleplilere yardım
Karamürsel'de çipli kimlik kartı uygulaması Karamürsel'de çipli kimlik kartı uygulaması
GEBZE'DE ONARIM ÇALIŞMALARI GEBZE'DE ONARIM ÇALIŞMALARI
Yukarı Çık

banner188

TÜMSİAD GEBZE HALEP İÇİN ELİNİ UZATTI!
Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından “Halep İçin Uzat Elini” kampanyası...

Haberi Oku