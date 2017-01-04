Karamürsel’den Haleplilere yardım!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyası kapsamında Karamürsel İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan yardımlar, dualarla Halep'e uğurlandı.
Törende konuşma yapan Karamürsel İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, yardım eden vatandaşlara teşekkür ederek, "İnsanlık dramının yaşandığı Suriye halkının acılarını hafifletmek adına üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.
İlçe Müftülüğünün önünde yapılan uğurlamaya Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel ve vatandaşlar katıldı.
KOCAELİ (AA)