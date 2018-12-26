Kartepeli Kadınlar Darıca Kampı'nda

Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan Kadınlar Kulübü üyeleri, Darıca Hüma Hatun gençlik kampında gönüllerince eğlenirken, çeşitli spor aktivitelerinde bulundular. Hayatın koşuşturmasından uzak keyifli bir gün yaşayan Kartepeli kadınlar bu olanakları sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkürlerini ilettiler.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepelilerin refahı ve yaşam kalitesi için sosyal belediyecilik anlayışını her şeyin önünde tutuyoruz. Kadınlarımız mutlu ve huzurlu olursa toplum da ailede huzurlu olmaktadır. Kartepemizde kadınlarımıza yönelik yaptığımız bütün projelerde önemli destek ve teşekkürler aldık. Bu durum bizleri sevindirmektedir” şeklinde konuştu.

162 KİŞİLİK KAPASİTESİ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve herşeyin ücretsiz olduğu Darıca Hüma Hatun Gençlik Kampı, Darıca Bayramoğlu’nda önceki yıllarda SGK sosyal tesisi olarak kullanılan alana inşa edildi. 22 bin 123 metrekare alana kurulan gençlik kampında 162 kişi konaklayabiliyor. İçerisinde 200 kişilik yemekhanesi, 100 kişilik konferans salonu ve 50 kişilik toplantı salonu mevcut. Biri 60, diğeri 175 metrekare olan iki adet çok amaçlı spor salonu mevcut olup içerisinde aerobik, zumba, cimnastik, step, plates, masa tenisi, satranç, dart aktiviteleriyle çeşitli zeka oyunları oynanabiliyor. Denize sıfır gençlik kampı, halk plajına da çok yakın.

3 ADET YÜZME HAVUZU VAR

Kadınlara hizmet eden kampta, 28 metrekare iki adet çocuk havuzu ve 432 metrekare bir adet açık yüzme havuzu da bulunuyor.