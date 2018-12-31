Kent Konut’ta Tatbikat!

Kent Konut’ta senaryo gereği yapılan deprem tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de katıldı.

Deprem tatbikatı öncesi Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sonrasında önceden hazırlanan bir senaryo ile deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo doğrultusunda siren sesiyle başlayan tatbikatta, tatbikat senaryosu gereği görevliler de elektrik şalterini indirip doğalgaz vanalarını kapattı.



3,5 DAKİKADA HERKES TAHLİYE EDİLDİ

Deprem sonrasında binayı öncelikle şirketin ilk yardım ve sivil savunma ekipleri terk etti daha sonra şirketin zemin katından başlamak üzere 3,5 dakikada çalışanlar ve iş için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Deprem sonrası çıkabilecek ikincil afet olan yangınlara karşı önlemler alındı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.