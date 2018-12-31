banner400
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kent Konut’ta Tatbikat!

Kent Konut’ta senaryo gereği yapılan deprem tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de katıldı.

Kent Konut'ta Tatbikat!

31 Aralık 2018 Pazartesi 08:09

Deprem tatbikatı öncesi Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sonrasında önceden hazırlanan bir senaryo ile deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo doğrultusunda siren sesiyle başlayan tatbikatta, tatbikat senaryosu gereği görevliler de elektrik şalterini indirip doğalgaz vanalarını kapattı.


3,5 DAKİKADA HERKES TAHLİYE EDİLDİ

Deprem sonrasında binayı öncelikle şirketin ilk yardım ve sivil savunma ekipleri terk etti daha sonra şirketin zemin katından başlamak üzere 3,5 dakikada çalışanlar ve iş için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Deprem sonrası çıkabilecek ikincil afet olan yangınlara karşı önlemler alındı. Yaklaşık yarım saat süren tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti
Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı! Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı!
Üzülmez'den ADİGE Ziyareti Üzülmez'den ADİGE Ziyareti
Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı! Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı!
Girişimcilik Kursu Başladı! Girişimcilik Kursu Başladı!
Işık, Çalışmaları Yerinde İnceledi Işık, Çalışmaları Yerinde İnceledi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti
Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren giyim, dikiş ve nakış kursları ilçede verilen eğitimlerin...

Haberi Oku