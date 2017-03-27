Köşker Haftasonu Neler Yaptı !





BAKAN IŞIK GEBZE’YE GELDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, hafta sonu Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın teşrifleriyle düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi Vakfı’nın Birinci Mütevelli Heyeti toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Bakan Işık ve Başkan Köşker 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanı’nda bulunan Gebze Belediyesi kültür merkezi salonunda gerçekleşen nikah törenine katıldı. Başkan Köşkerin kıydığı nikahta Bakan Işık şahitlik yaptı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker daha sonra meydanda vatandaşla sohbet etti, taleplerini dinledi. Başkan Köşker meydanda kurulan “EVET” standını da ziyarete etti.

KARABÜKLÜLERE KONUK OLDU

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Karabüklüler Derneği’nin 10. yılı münasebetiyle Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programa katıldı. Programa, 26. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de katıldı. Programda selamlama konuşması yapan Başkan Köşker, hemşeri derneklerinin Gebzelilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde oynadığı rolün önemine değindi. Başkan Köşker’e Karabüklüler Derneği tarafından desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

İMAMHATİP OKULLARI PLARTFORMU

Başkan Köşker, İmam Hatip Okulları Derneği Platformunun düzenlediği toplantıya da katıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve belediye başkan yardımcısı Engin Güzel’in de katıldığı toplantıda kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MUHTARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Başkan Köşker, geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde dinlenen Eskihisar Mahalle Muhtarı Tayfun Özcan’ı belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve belediye meclis üyesi İsmet Özenç ile birlikte evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Köşker, muhtar Özcan’ı en yakın zamanda sağlığına kavuşmuş ve işinin başında görmeyi dilediklerini ifade etti. Başkan Köşker hasta ziyaretinin ardında Eskihisar sahilinde hafta sonunu değerlendiren vatandaşlarla sohbet etti.