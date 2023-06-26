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Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi'ne katılan kişilere Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme konusunda seminer verildi. Katılımcılara, kurban eti saklamanın püf noktaları da anlatıldı.

Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Anlatıldı

26 Haziran 2023 Pazartesi 12:31

 Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi'nde yer alan katılımcılara Kurban Bayramı’nda sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gereken konular hakkında seminer verildi. Gebze'de bulunan Anne Şehir Merkezi Gelincik ve Defne Tesisleri'nde düzenlenen program yaklaşık 2 saat sürdü. Daha keyifli ve daha sağlıklı bir bayram geçirmenin dikkatli beslenme ile olacağına vurgu yapan diyetisyenler, kalp-damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalarının risk altında bulunduklarını ifade etti. Sağlıklı bireylerin dikkatli beslenmediğinde ise sindirim problemi, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık engelleri ile karışılabilecekleri belirtildi. 
   
 "Etin kesildikten sonra hemen tüketilmesi doğru değildir" 
 Bayram sabahı kurban kesme telaşı ile kahvaltı öğününün atlanabildiği hatırlatılan seminerde, kahvaltı öğününün sağlıklı bir gün geçirmek için önemli olduğu belirtildi. Seminerde, "Kurban Bayramı’nda kahvaltı genellikle kavurma eşliğinde yapılır. Oysaki etin kesildikten sonra hemen tüketilmesi doğru değildir. Ölüm katılığı nedeniyle et bu esnada yeterince lezzetli ve yumuşak olmaz, pişme süresini uzatır. Sindirim ile ilgili problemlere neden olabilir. Bu nedenle etler en az 24 saat bekletilmeli ve daha sonra tüketilmelidir. Et tüketimini diğer günlere bırakıp, ilk gün yumurta, peynir, söğüş sebzeler, taze yeşillikler, tam tahıllı ekmek gibi besinlerle sağlıklı bir kahvaltı tercih edilmelidir. Diğer günlerde ise eğer et tüketecekseniz yanında aynı besin grubundan olan peynir ve yumurtayı tüketmemeniz gerekmektedir. Yine söğüş sebzeler ve tam tahıllı ekmekle beraber etinizi tüketebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. 
   
 Kurban etleri nasıl saklanmalıdır? 
 Seminerde, kurban eti saklamanın püf noktaları da anlatıldı. Bu bağlamda katılımcılara, "Kesilen etlerin korunması ve saklanması insan sağlığı açısından çok önemlidir. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede 3-6 ay saklanabilmektedir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı 'mikroorganizmalar' için üreme ortamı oluşturur. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalıdır. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır" bilgisi verildi. 
 


İHA
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