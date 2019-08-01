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Kurban satıcıları hizmetten memnun

Çayırova Belediyesi’nin kurban satış alanındaki hizmetlerinden memnun kalan esnaflar Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

Kurban satıcıları hizmetten memnun

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:41


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ve Serdal Topçu ile Zabıta Müdürü Zafer Uyar’ın eşlik ettiği Başkan Çiftçi, çadırları tek tek gezerek esnaflarla sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu.

 

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kura sonucunda yerlerin belirlendiği kurban satış alındaki hizmet hayvan satıcılarını da memnun etti. Duş, tuvalet ve mescidin bulunduğu alandaki hizmetleri beğenen esnaflar, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

 

Kurban satış alanında bulunan 97 satıcının hizmetlerden memnun olmalarının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Başkan Çiftçi,” Kura çekimini adaletli ve satıcılarımızın gözü önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Esnaflarınızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışma yaptık. Bizim için önemli olan hayvan satıcılarımız ile vatandaşlarımızın memnun olması. Alanda gezerken gözlemlediğimiz memnuniyet bizleri de mutlu etti.” diye konuştu.

 

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