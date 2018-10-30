banner392
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘’Metro bittiğinde başka bir Darıca olacak’’

Darıca’da faaliyetlerini sürdüren Ceneks Tekstil Atölyesi’ne ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Karaosmanloğlu Darıca Metro projesi bittiğinde bambaşka bir Darıca ile karşılaşacağız dedi.

‘'Metro bittiğinde başka bir Darıca olacak''

30 Ekim 2018 Salı 09:39


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca’da faaliyetlerini sürdüren Ceneks Tekstil Atölyesi’ne ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı ziyarette işçilere kolaylıklar ve sağlıklı yaşamlar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, “Üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır." dedi

Türkiye’nin her fırsatta Dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı her projede örnek aldıklarını da dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Mazlumların yanında olduğu için, yıkmak yerine yapmayı vaat ettiği için, terörle mücadele ettiği için ve milletine hizmetkar olduğu için Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Halkımız da, kendisine kalkan olduğu için ve gücünü milletten aldığı için Cumhurbaşkanımızı asla yalnız bırakmıyor." diye konuştu.

 Karaosmanoğlu, “Üretimin önünü açmak, projelerimizle istihdama katkı sunmak ve insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Darıca Metro projemiz işte bunlardan bir tanesidir. Halkımızın yaşamına değer katacak projemiz bittiğinde çok başka bir Darıca ile karşılaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KarabacakKaraosmanoğluMetroDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'ya yerin altından yol Darıca'ya yerin altından yol
Darıca'da trafo çalışması Darıca'da trafo çalışması
Her yaştan herkese eğitim Her yaştan herkese eğitim
Muhtarlardan Karaosmanoğlu'na ziyaret Muhtarlardan Karaosmanoğlu'na ziyaret
Darıca'da fener alayı Darıca'da fener alayı
Çerkezköy satılık daire fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar… Çerkezköy satılık daire fiyatları ne kadar? İşte...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

Darıca'ya yerin altından yol
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,...

Haberi Oku