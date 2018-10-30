‘’Metro bittiğinde başka bir Darıca olacak’’

Darıca’da faaliyetlerini sürdüren Ceneks Tekstil Atölyesi’ne ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Karaosmanloğlu Darıca Metro projesi bittiğinde bambaşka bir Darıca ile karşılaşacağız dedi.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca’da faaliyetlerini sürdüren Ceneks Tekstil Atölyesi’ne ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı ziyarette işçilere kolaylıklar ve sağlıklı yaşamlar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, “Üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır." dedi

Türkiye’nin her fırsatta Dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı her projede örnek aldıklarını da dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Mazlumların yanında olduğu için, yıkmak yerine yapmayı vaat ettiği için, terörle mücadele ettiği için ve milletine hizmetkar olduğu için Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Halkımız da, kendisine kalkan olduğu için ve gücünü milletten aldığı için Cumhurbaşkanımızı asla yalnız bırakmıyor." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, “Üretimin önünü açmak, projelerimizle istihdama katkı sunmak ve insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Darıca Metro projemiz işte bunlardan bir tanesidir. Halkımızın yaşamına değer katacak projemiz bittiğinde çok başka bir Darıca ile karşılaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.