O Binaya Ne Olacak!

Uzun süredir hizmet vermeyen Gebze Kent Konseyi’nin binası kendi işlevini yapmamasından sonra gözler son derece nezih ve kullanışlı olan binasına çevrildi. Halen Kent Konseyi’nin bulunduğu tek ktlı yapı ve bahçesi, buraya konmak isteyen STK ve bazı kurumların da iştahlarını kabartmış durumda . Birçok şehirde proje üretmesi için kurulan Kent Konseyleri, şu sıralar kongrelerini gerçekleştiriyor. Ardı ardına projeler yapıyor. Bir yıl önce Gebze Kent Konseyi Başkanı Gültekin Şenel’in istifa etmesi ile birlikte boşalan Gebze Kent Konseyi Başkanlığı koltuğuna şu ana kadar kimse oturmadı. Uzun süredir genel kurulunu gerçekleştirmeyen Gebze Kent Konseyi’nin Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan hizmet binası da kullanılmayıp atıl durumda bekletiliyor.



BİRÇOK ÖNERİ VAR!



Gebze Kent Konseyi’nin aktif olmamasının ardından Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan hizmet binası ile ilgili de bazı kesimlerden yorumlar da gelmeye başladı. Gebze’de yaşayan önemli isimler bu binanın farklı bir amaçla Gebze kamuoyuna hizmet vermesi gerektiğini savunurken bu konuda yetkililerin herhangi bir düşüncesinin olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Bu binanın Kültür Evi, Kent Müzesi veya Şehir Kütüphanesi olmasını savunanlar olduğu kadar, yıkılıp hizmet binası olmasını isteyenler de görüşlerini belirtiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Gebze Kent Konseyi binasının akıbetini ne olacak? Gebzeliler binanın Gebze ve Gebzeliler adına olumlu olarak kullanması ve kesinlikle ranta kurban edilmemesi görüşünde.



Ayşe Kahraman