O Binaya Ne Olacak!

BİRÇOK ÖNERİ VAR!
Gebze Kent Konseyi’nin aktif olmamasının ardından Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan hizmet binası ile ilgili de bazı kesimlerden yorumlar da gelmeye başladı. Gebze’de yaşayan önemli isimler bu binanın farklı bir amaçla Gebze kamuoyuna hizmet vermesi gerektiğini savunurken bu konuda yetkililerin herhangi bir düşüncesinin olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Bu binanın Kültür Evi, Kent Müzesi veya Şehir Kütüphanesi olmasını savunanlar olduğu kadar, yıkılıp hizmet binası olmasını isteyenler de görüşlerini belirtiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Gebze Kent Konseyi binasının akıbetini ne olacak? Gebzeliler binanın Gebze ve Gebzeliler adına olumlu olarak kullanması ve kesinlikle ranta kurban edilmemesi görüşünde.
Ayşe Kahraman