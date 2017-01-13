ÖĞRENCİLERDEN SÜPER PROJE!

Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri çok anlamlı ve farklı bir projeye imza attılar. Okul Müdürü Suat Yapıcı’nın ve öğretmenlerin de katkılarıyla Darıca’daki otobüs duraklarına okul öğrencilerinin hazırladığı gazete asıldı.

HARİKA BİR ÇALIŞMA

Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri alkış alacak önemli bir çalışmaya imza attılar. Okul Müdürü Suat Yapıcı’nın ve öğretmenlerin de katkılarıyla Darıca’daki otobüs duraklarına hazırladıkları gazeteleri asan Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri oldukça güzel bir projeye imza atarak öncülük yapmış durumdalar. Okul öğrencileri boş durak camlarını emekleriyle hazırladıkları okul gazetelerini astılar.

HALKIMIZ BİLİNÇLENSİN

Durağın Sesi Projesi ile açıklama yapan Darıca Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü, Suat Yapıcı, “Projede rehberlik bölümünden değerler eğitimine ilginç bilgilerden serbest köşeye kadar bir çok alan var. Aynı zamanda okulumuzdan haberler adlı ayrı bir panomuz da var. Bu proje ile halkımızın bilinçlenmesine katkı sunarsak ne mutlu bize. Bu projede desteğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma ve velilerimize çok teşekkür ederiz." dedi.







Refik Sıla GÜVENÇ