İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÖĞRENCİLERDEN SÜPER PROJE!

Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri çok anlamlı ve farklı bir projeye imza attılar. Okul Müdürü Suat Yapıcı’nın ve öğretmenlerin de katkılarıyla Darıca’daki otobüs duraklarına okul öğrencilerinin hazırladığı gazete asıldı.

ÖĞRENCİLERDEN SÜPER PROJE!

13 Ocak 2017 Cuma 13:42

HARİKA BİR ÇALIŞMA

Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri alkış alacak önemli bir çalışmaya imza attılar. Okul Müdürü Suat Yapıcı’nın ve öğretmenlerin de katkılarıyla Darıca’daki otobüs duraklarına hazırladıkları gazeteleri asan Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri oldukça güzel bir projeye imza atarak öncülük yapmış durumdalar. Okul öğrencileri boş durak camlarını emekleriyle hazırladıkları okul gazetelerini astılar.

HALKIMIZ BİLİNÇLENSİN

Durağın Sesi Projesi ile açıklama yapan Darıca Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü, Suat Yapıcı, “Projede rehberlik bölümünden değerler eğitimine ilginç bilgilerden serbest köşeye kadar bir çok alan var. Aynı zamanda okulumuzdan haberler adlı ayrı bir panomuz da var. Bu proje ile halkımızın bilinçlenmesine katkı sunarsak ne mutlu bize. Bu projede desteğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma ve velilerimize çok teşekkür ederiz." dedi.



Refik Sıla GÜVENÇ 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Durağın SesiHerekeGölcükKaramürselDerinceşekerpınarİzmitKocaeliGebze GazetesiHaberGazeteöğretmenMüdürIlkokulöğrenciDaricaProje
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aile Danışmanlık Merkezi GEBZELİLERİN HİZMETİNDE Aile Danışmanlık Merkezi GEBZELİLERİN HİZMETİNDE
Hospital Park seminer verdi! Hospital Park seminer verdi!
2 AİLEYE ÜCRETSİZ 'TÜP BEBEK'! 2 AİLEYE ÜCRETSİZ 'TÜP BEBEK'!
Cadde çamur içinde kaldı! Cadde çamur içinde kaldı!
Başkan Köşker AK Kadınlara projeleri anlattı Başkan Köşker AK Kadınlara projeleri anlattı
GENÇSİAD’ DAN KOSGEB’ E ZİYARET! GENÇSİAD’ DAN KOSGEB’ E ZİYARET!
Yukarı Çık

banner190

Aile Danışmanlık Merkezi GEBZELİLERİN HİZMETİNDE
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kurulan Aile Danışmanlık Merkezi,...

Haberi Oku