''ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ''





Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu’nda hafta sonu yapılan Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulu toplantısına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ e kürek federasyonuna verdiği destek ve kürek sporuna katkılarından dolayı plaket taktim edildi. Başarılı bir kürek takımına sahip olan GTÜ’ nün kürek sporuna olan katkıları içinde GTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına da teşekkür edildi. Yönetim kurulu toplantısında konuşan Rektör Görgün, üniversitenin faaliyetlerinin sadece bunlarla ibaret olmadığını söyledi. Görgün öğrencilerin sosyal, kültürel düşünce ve spor aktivitesini geliştire bilme adına çalışmalarında GTÜ’ de titizlikle yürütüldüğünü belirtti.



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