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''ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ''

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yönetim kurulu üyeleri tarafından Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ e kürek federasyonuna verdiği destek ve kürek sporuna katkılarından dolayı plaket taktim edildi.

''ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ''

15 Mart 2017 Çarşamba 10:33


Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu’nda hafta sonu yapılan Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulu toplantısına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ e kürek federasyonuna verdiği destek ve kürek sporuna katkılarından dolayı plaket taktim edildi. Başarılı bir kürek takımına sahip olan GTÜ’ nün kürek sporuna olan katkıları içinde GTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına da teşekkür edildi. Yönetim kurulu toplantısında konuşan Rektör Görgün,  üniversitenin faaliyetlerinin sadece bunlarla ibaret olmadığını söyledi. Görgün öğrencilerin sosyal, kültürel düşünce ve spor aktivitesini geliştire bilme adına çalışmalarında GTÜ’ de titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ


Görgün, “ Akademik başarılarımızla üniversiteler sıralama indekslerde üst sıralarda yer alırken, bölgeniz sanayi kuruluşlarına ARGE desteği verip, üniversitemizin kampüs alanının gelişmesi, spor alanlarının çeşitlenmesi, bölgedeki gençlerinde bu alanlardan yaralanması noktasında da projelerimizi devam ettiriyoruz. Yakında yüzme havuzumuzda hizmete girecek. Kampüsümüzde tüm öğrencilerin bisikletleri var, kampüste bu kullanıma uygun yollar düzenledik. Üniversitemizde doğal, sportif bir yaşam hedefinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kürek takımımızda uzun yılardan beri bünyemizde önemli çalışmalarını sürdüren ve başarılara imza atan öğrenci oluşumlarımızdan biri. Öğrencilerimize her anlamda güveniyoruz, onları destekliyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Üniversitemizi öğrencilerimizin istekleri ve önerilerini dikkate alarak yönetiyoruz.  Sizlere de Federasyon olarak öğrencilerimize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Federasyonumuzla birlikte yapılacak her türlü ulusal ve uluslararası etkinliklere kapımız hep açık. Burayı sizin bir şubeniz olarak görmenizi isterim.” dedi. Bilindiği gibi GTÜ Kürek Takımı Türkiye Kürek Federasyonu Akademi Ligi’nde 2016 yazında önemli başarılara imza attı. GTÜ Kürek Takımı Aralık ayında yapılan Türkiye Salon Kürek Şampiyonasında bireyselde Türkiye üçüncülüğü elde etmişti.

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