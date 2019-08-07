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Osmangazi Mahallesi’ne sağlık ocağı müjdesi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Osmangazi Mahalle Konağı’nda bulunan sağlık ocağını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Osmangazi Mahallesi’ne müjde veren Bıyık, doktor atamalarının gerçekleştiğini ve bayramdan sonra sağlık ocağının hizmete başlayacağını söyledi.

Osmangazi Mahallesi'ne sağlık ocağı müjdesi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:26

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca’da bazı temaslarda bulunarak çalışmaları incelediler. Osmangazi Mahallesi’nde yapılan sağlık ocağını da ziyaret eden Bıyık ve Yaman, sağlık ocağının son durumu hakkında bilgiler aldı. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş’ın da yer aldığı inceleme ziyaretinde sağlık ocağının durumu hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kurban Bayramı’ndan sonra sağlık ocağının faaliyete başlayacağını söyledi.

BIYIK: “OSMANGAZİ’YE HAYIRLI OLSUN”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde büyük bir eksiklik olan sağlık ocağının tamamlandığını ve doktor atamalarının yapıldığını ifade ederek “Osmangazi Mahallemizde yıllardır sağlık ocağı sorunu yaşanıyordu. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda doktor atamaları da gerçekleşti. Ben AK Parti Kocaeli Milletvekillerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra inşallah doktorlarımızın da gelmesiyle birlikte Osmangazi Mahallesi Sağlık ocağımız faaliyete başlayacak. Sağlık ocağımızın ufak tefek eksiklerini de gidermek için çalışıyoruz. Şimdiden Osmangazi Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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