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Oto sanayicilerin istediği oldu

İzmit Oto Sanayi içerisindeki bozuk yolların onarımı için Başkan Büyükakın’a talepte bulunan sanayi esnafının isteği, yapılan yol onarım çalışması ile yerine getirildi.

Oto sanayicilerin istediği oldu

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağına nefes aldıran projeleri hayata geçirirken yollardaki onarım çalışmalarına da özel önem veriyor. Gerek denetlemeler gerekse vatandaşların talepleri ekipler tarafından titizlikle yerine getiriliyor. İzmit Oto Sanayi esnafının sanayi içindeki zamanla doğal nedenlerle bozulan yollarının onarılması talebi de Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile kısa zamanda yerine getirildi.

 

KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

2020 yılı takvimi içerisinde şehir genelindeki birçok noktada yol yapım ve onarım çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de çözüme kavuşturuyor. İzmit Oto Sanayi esnafının oto sanayi içerisindeki bozuk olan yolların onarım talebi de Başkan Büyükakın’ın talimatı ile kısa sürede yapıldı.

 

350 TON ASFALT SERİLDİ

Başkan Büyükakın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, oto sanayi içerisindeki bozuk yerleri iş makineleri ile kazıdı. Kazı yapılan bölgeler asfaltlanarak yol konforu sağlandı. Oto sanayi esnafının memnun olduğu çalışmada toplamda 350 ton asfalt serildi.

 

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

İzmit Oto Sanayi esnafı, yollarında yapılan çalışmalar ile daha konforlu bir ulaşım sağlayacaklarının altını çizdi. Bölge esnafı, kendilerine gösterdikleri hassasiyet nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve yetkililere memnuniyetlerini ifade etti.


 

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