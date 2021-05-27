Otoyolda facia! Motosiklet bariyerlere çarptı 1ölü,1yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Ahmet Tolga Avşar'ın (34) kullandığı 07 FZN 79 plakalı motosiklet, Korutepe Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Avşar ve Alp Gürsu (21) yola savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrollerde sürücü Avşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Gürsu ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri incelemesinin ardından Avşar'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı, bir süre kontrollü sağlandı.
AA