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Plastik doğrama atölyesinde korkutan yangın

Çayırova ilçesindeki plastik doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Plastik doğrama atölyesinde korkutan yangın

25 Şubat 2023 Cumartesi 11:38

  Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan plastik doğrama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Plastik malzemelerin arasından yükselen dumanları gören atölye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada atölye çalışanları ise zarar görmeyen plastik malzemeleri kurtarabilmek için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 
  Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 




İHA
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