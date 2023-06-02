Şampiyonluk Kıraç konseriyle kutlanacak

Çayırova Belediyesi’nin basketboldaki üstün başarına yakışır bir kutlama düzenlenecek. Geçtiğimiz Çarşamba günü Kapaklıspor’u yenerek, Basketbol Erkekler 1. Ligi’ne şampiyon olarak çıkan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın bu büyük zaferi, Türk Rock Müziği’nin sevilen isimlerinden olan Kıraç konseriyle kutlanacak. Spor Kenti Çayırova vizyonuyla, basketboldaki büyük başarının mimarı olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm ilçe sakinlerini 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.30’da, belediye önü üst otoparkta gerçekleşecek kutlamalara davet etti.

ŞAMPİYONLAR İÇİN ÖZEL TUR

Bununla birlikte konser öncesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı oyuncuları, Fatih Caddesi’nde gerçekleşecek turla vatandaşları selamlayacak. Başkan Çiftçi, “Spor kenti Çayırova sloganıyla çıktığımız bu yolda basketbolda büyük başarılara imza attık. 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak çıkan takımımız, şimdi de 2. Lig’den 1. Lig’e şampiyon olarak yükseldi. İki yılda gelen iki şampiyonluk kupasının coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm hemşerilerimizi Kıraç konserine ve kutlamalara davet ediyorum” dedi.