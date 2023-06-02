Şampiyonluk Kıraç konseriyle kutlanacak

ŞAMPİYONLAR İÇİN ÖZEL TUR
Bununla birlikte konser öncesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı oyuncuları, Fatih Caddesi’nde gerçekleşecek turla vatandaşları selamlayacak. Başkan Çiftçi, “Spor kenti Çayırova sloganıyla çıktığımız bu yolda basketbolda büyük başarılara imza attık. 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak çıkan takımımız, şimdi de 2. Lig’den 1. Lig’e şampiyon olarak yükseldi. İki yılda gelen iki şampiyonluk kupasının coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm hemşerilerimizi Kıraç konserine ve kutlamalara davet ediyorum” dedi.