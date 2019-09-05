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SEDAŞ Dilovası Açıldı

Geçtiğimiz yıllarda yeniden yapılanma nedeniyle kapanan SEDAŞ Dilovası İrtibat Bürosu yeniden hizmet vermeye başladı.

SEDAŞ Dilovası Açıldı

05 Eylül 2019 Perşembe 11:37

GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

Dilovası ilçe sakinleri SEDAŞ’ LA ilgili yapılacak işlemler için başka ilçelere gitmenin sıkıntısını yaşadıklarından dolayı Başkan Hamza Şayir, SEDAŞ yetkilileri ile çözüm için yaptığı görüşmeler sonuç verdi.

DİLOVASI SEDAŞ HAYIRLI OLSUN

Önceki gün açılan SEDAŞ irtibat bürosunu ziyaret eden Başkan Şayir, burada yaptığı açıklama da “SEDAŞ yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonrası Salı günleri, eski yerinde hizmet verecek olan SEDAŞ irtibat bürosunun açıldığının müjdesini veriyoruz. İlçe sakinlerimiz Salı günleri Dilovası İrtibat Bürosuna gelerek sorunlarını çözebilecekler. İrtibat bürosunda çalışacak olan belediye personeli arkadaşımız SEDAŞ yetkilileri tarafından verilecek olan eğitimler sonrası göreve başlayacaktır.” dedi.

YAPILACAK OLAN İŞLEMLER

Açılan SEDAŞ İrtibat Bürosunda; Emniyet Mofolleri, Ağaç Kesimleri, Direk Deplaseleri, Yanan Hasarlı Cihazlar, Armatür Talepleri, Okunmayan Sayaçlar, Dilekçe Başvuruları, Kaçak ihbar ve itirazlar, Kaçak icra takibi ve Sayaç işlemeleri (yanan yada arızalı olan sayaçlar) konusunda hizmetler verilecek.

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