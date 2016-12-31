Şehidimiz için mevlit okutuldu!

Geçtiğimiz ay Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Oğuzhan Demir’in vefatının 40.günü nedeniyle Gebze Samsunlular Derneği’nde mevlit düzenlendi. Şehidimizin sevenleri ve Gebzeliler acılı aileyi mevlitde de yalnız bırakmadı. Dik duruşuyla gönüllerde yer eden baba Satılmış Demir, vakar duruşunu bir kez daha gösterirken, Gebze kaymakamı Mehmet Arslan ve MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir de düzenlenen mevlide katıldı. Mevlit programına dualar tüm şehitlerimiz için edildi.