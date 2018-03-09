Şükrü Karabacak'tan Cuma Mesaisi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra cami cemaatiyle sabah kahvaltısında bir araya geldi.



Programın ardından İstasyon Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Karabacak esnafla hasbihal ederek hayırlı kazançlar diledi.

Başkan Karabacak’a istek ve taleplerini ileten İstasyon Caddesi’ndeki esnaflara bol kazançlar dileyen Başkan Karabacak, “belediye olarak esnaflarımıza yasal çerçevede her türlü konuda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Halk güvenliği ve sağlığını ilgilendiren konularda sizlerden duyarlı olmanızı rica ediyoruz. Öneri ve isteklerinizi her zaman bizlerle paylaşabilirsiniz. “ diyerek esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.