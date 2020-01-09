Tutunamayanlardan Dilovasına Hakaret TRT’nin yeni Komedi dizisin den Dilovasına hakaret Tutunamayanlar, dün itibari ile seyirci karşısında çıktı.

09 Ocak 2020 Perşembe 09:59

İlk bölümde yer alan Dilovası diyaloğu ise ilçede yaşayanlar tarafından tepki gördü. Yapımcılığını İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film'in üstlendiği "Tutunamayanlar" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Alagöz, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever ve Barış Yıldız yer alırken Tutunamayanlar’ın ilk bölümünde yer alan Dilovası sözleri ise ilçede yaşayanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Dizinin bir karakterleri arasında diyalogda, “Geçen bizim bir arkadaşı da çektiler aradık taradık bulamadık. Park ücreti yüksek diye Gebze tarafında Dilovası’nda bir park yerine çekmişler. Biz de bir hafta sonra öğrenebildik orada olduğunu. Karısı dedi ki orada bir haftadır duruyorsa zaten hava kirliliğinden kanser olup, ölüp gitmiştir. Biz de üstüne düşmedik” dedi. Bu sözler Dilovası halkında infial yarattı. İlçenin devlet televizyonunda kanser üzerinden tekrar gündeme getirilmesine kent genelinde büyük tepki var. Dilovası sakinleri, dizi yapımcılarından ve yetkililerden konu hakkında özür bekliyor.