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(VİDEOLU)Arıza Yapan Kamyon Zincirleme Kazaya Sebep Oldu: 2 Kişi Yaralandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda kamyonetin arıza yapması neticesinde 4 araç zincirleme kazaya karışırken 2 kişi yaralandı.

(VİDEOLU)Arıza Yapan Kamyon Zincirleme Kazaya Sebep Oldu: 2 Kişi Yaralandı

27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:24

 
  Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kartepe geçişinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonun arıza yapması neticesinde yolun ortasında kaldı. Kamyonun durduğunu gören diğer sürücüler, kaza yapmamak için yavaşladığı sırada zincirleme kaza meydana geldi. Hafif ticari araç, otomobil ve kamyonet olmak üzere 4 araç kazaya karıştı. Kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken trafik kısmi olarak açıldı. 
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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