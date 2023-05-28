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(VİDEOLU) İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

(VİDEOLU) İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

28 Mayıs 2023 Pazar 19:53

  Olay, İzmit ilçesi Mehmet Alipaşa Mahallesi Çakar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 grup kavga etmeye başladı. Olay sebebiyle bir kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, grubu ayırdı.  Yaralanan şahıs ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 
  Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                         


İHA
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