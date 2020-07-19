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Yaşlı kadının tarlasına Hint keneviri ekmişler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 960 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yaşlı kadının tarlasına Hint keneviri ekmişler

19 Temmuz 2020 Pazar 14:29

- Kocaeli'de 960 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda, 84 yaşındaki kadının 30 yıldır kullanmadığı tarlasına ekim yapan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suludere Mahallesi Tepetarla mevkisinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir tarlaya düzenlenen operasyonda 140 metrekare alana ekili 960 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tapu kayıtlarından tarla sahibi 84 yaşındaki Ayşe Ö'ye ulaşan ekipler, yaşlı kadının tarlayı yaklaşık 30 yıldır ekip biçmediğini, Hint kenevirinin başka kişi ya da kişilerce ekildiğini belirledi.

Söküm işlemi yapılan kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Ekimi geçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



AA
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