Zabıtadan yılbaşı öncesi denetim



İlçe halkının sağlık, huzur ve güvenliği için gece gündüz özveriyle çalışan Çayırova Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler yılbaşı öncesi pastane, kuruyemiş, tatlıcı ve diğer işyerlerinde raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi. Ayrıca işyerlerinin ruhsat denetimlerini gerçekleştiren ekipler, işyerlerinin hijyen eğitim belgelerini kontrol etti. İş yerlerinde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler uyarılarda bulundu.

Çalışmalarını 7/24 sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı gecesi görevinin başında olacak.