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Zabıtadan yılbaşı öncesi denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işyerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıtadan yılbaşı öncesi denetim

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:26


İlçe halkının sağlık, huzur ve güvenliği için gece gündüz özveriyle çalışan Çayırova Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler yılbaşı öncesi pastane, kuruyemiş, tatlıcı ve diğer işyerlerinde raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi. Ayrıca işyerlerinin ruhsat denetimlerini gerçekleştiren ekipler, işyerlerinin hijyen eğitim belgelerini kontrol etti. İş yerlerinde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler uyarılarda bulundu.
Çalışmalarını 7/24 sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı gecesi görevinin başında olacak.

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