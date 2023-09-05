8. Kez düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivaline 399 Film Başvurdu

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler veAkrabalar topluluğu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Finans İş Sendikası katkıları, üniversiteler, meslekörgütleri, sivil toplum kuruluşları, basın ve İletişim derneklerinin destekleri ile düzenlenen Türk Dünyası 8.Belgesel Film Festivali başvuruları sona erdi.
Festivale 399 film başvurdu
Festivalle ilgili bir açıklama yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Festival Direktörü Menderes Demir festivale; Film Freeway üzerinden 349 ve Web sitesi üzerinden 49 film olmak üzere toplam 399 başvuru yapıldığını kaydetti.
Şartnameye uyan 152 belgesel filmin yarışma filmi olarak ön jüriye gönderildiğini ve festival kataloğuna alındığını aktaran Demir şu bilgileri verdi:
“Yarışma Kategorilerine göre, festivalin temasına uygun Uzun Belgesel Film Yarışması’na 44, Kısa Belgesel Film Yarışması’na 75 ve Öğrenci Belgesel Film Yarışması’na 33 film müracaat etti. Ülkeleregöre; Türkiye başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Türk bölgeleri Türktoplulukları ve akraba topluluklarından katılımlar oldu”
Festival Direktörü Menderes Demir Uzun Belgesel Film Yarışması, Kısa Belgesel Film Yarışması, Öğrenci Belgesel Film Yarışması’nın jürileri tarafından izlenerek finalist filmlerin belirleneceğini kaydetti.
Festival açılışının Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde, ödüllü filmlerin gösterimleri ise Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitelerinde yapılacağını aktaran Demir, "Finalist filmler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,Özbekistan, Makedonya, Macaristan, BosnaHersek,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinde gösterilecek. Son gösterimler Osmaniye ve Niğde’de, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Fetö terör kalkışması Şehidi Ömer Halisdemir nezdinde tüm şehitlerimize ithaf edilecek” diye konuştu
Festivalin Ön Jüri Başkanı
Ferda Gürcan / Yönetmen, TRT / Türkiye,
Ön Jüri Üyeleri ise şu şekilde oluştu;
Adilkhan Shorabek / Kreatif Yönetmen / Kazakistan
Barış Konor / Yönetmen, Görüntü Yönetmeni, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, GSF, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Türkiye
Bektemir Mamayusupov / Aktör, Yapımcı / Kırgızistan
Esin Özalp Öztürk / Yönetmen, Yapımcı, TRT World / Türkiye
/ Türkiye
Hayri Çölaşan / Sinema Araştırmacısı, Görüntü Yönetmeni / Türkiye
Konul Shahmar / Sinema Eleştirmeni / Azerbaycan
Korkut Akın / Yönetmen, Sinema Yazarı / Türkiye
Lokman Zor / Niğde Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Öğretim Üyesi / Türkiye
Meral Özdemir / Yönetmen, Eğitmen / Türkiye
Muhammed Toprak / Dokuz Eylül üniversitesi Film Tasarımı Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi / Türkiye
Timur Yılmaz / Amasya Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü / Türkiye