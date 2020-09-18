Anadolu Ajansı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemini gündeme taşıdı

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 99. yıldönümü ile ilgili özel haber hazırlayan AA, bölgede uzun yıllardan beri araştırma yapan araştırmacı gazeteci ve Devri Alem Belgesel Programı yönetmeni İsmail Kahraman ile özel söyleşi gerçekleştirdi.Kurtuluş Savaşı'na katılan gönüllü Giresun alayları ile ilgili AA’ya bilgi veren Kahraman, Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferler tarihimizdeki yeri ve önemini anlattı.

İsmail Kahraman, bu yıl 99. yılı kutlanan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı. AA haberine ulusal basın geniş yer verdi. Pek çok ulusal haber sitesinde yayınlanan haber, büyük yankı uyandırdı. Kahraman, PRODES kapsamında Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği olarak "Tarihimi Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum, Sakarya Meydan Muharebesinin Önemi, Şehitliklerin Gençlere Tanıtılması" isimli projeden bahsetti ve projenin 3 yıl önce başarıyla tamamlandığını belirtti.

Proje tamamlandıktan sonra da 13 Eylül 2020 tarihinde pandemi önlemlerini alarak çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Kahraman, Ankara'nın Polatlı ve Haymana bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti. Sakarya Meydan Muharebesi’nin büyük zorluklar içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Kahraman, Sakarya Zaferi ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

Kahraman; “Sakarya Meydan Muharebesi kadını, erkeği ve çocuğuyla tüm Anadolu insanının başarısıdır. Haymana Mangal Dağı bölgesinde araştırma yaparken gönüllü Giresun alaylarını tespit ettik. Giresun 1920-1921'li yıllarda Trabzon'a bağlı küçük bir ilçe durumunda. 2 gönüllü alay, 42. Gönüllü Giresun Alayı ve 47. Gönüllü Giresun Alayı 3 ay yürüyerek Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılıyor. Bölgenin Komutanı Fahrettin Altay Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çeker Haymana Mangal Dağı'ndan 'Cephe düşüyor, geri çekilmek zorundayız.' der. Mustafa Kemal Paşa 'Çekilmeyin, gönüllü alay geliyor, orada mücadele edecek.' der. 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı Hüseyin Avni Alparslan başkanlığında, 47. Gönüllü Giresun Alayı da Gazi Topal Osman Ağa başkanlığında bölgeye gelir. Cansiperane mücadele verilir" şeklinde konuştu.

Ulusan basında yer alan Anadolu Ajansı’nın araştırmacı gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman ile yaptığı haberlere linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesine-3-ay-yuruyerek-ulasmis/1977598

https://www.haberturk.com/giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesi-ne-3-ay-yuruyerek-ulasmis-2807386

https://onedio.com/haber/giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesi-ne-3-ay-yuruyerek-ulasmis-922118

https://www.mynet.com/giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesine-3-ay-yuruyerek-ulasmis-kocaeli-6669139-myvideo

https://www.sondakika-haberleri.net/son-dakika-giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesi-ne-3-ay-yuruyerek-ulasmis-son-dakika-haberler/22241/









