Kocaeli'de farklı illerden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği Anadolu Lezzetleri Festivali başladı.

İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki festivalde, Türkiye'nin her bölgesinden yemek, tatlı, baharat ve yöresel ürünler stantlarda satışa sunuldu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, alışveriş yarışması da yapıldı. Yarışmacılar kendilerine verilen bütçeyle en fazla ürünü almak için esnafla sıkı pazarlığa girdi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı 150 lira ile 14 farklı ürün alan Kübra Koşer kazandı.

Aldığı ürünleri hediye olarak kazanan Koşer, ''Festivale geldiğimde yarışmayı görünce katılmak istedim. Esnafla biraz pazarlık yaptım, onlar da beni kırmadı. Kazandığım ürünlere teklif geldi ama satmadım. Bu ürünlerle bir kışı çıkartabilirim. Umduğumdan daha güzel geçti günüm diyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Davut Deniz, AA muhabirine, Kocaeli halkına 5 gün boyunca farklı damak tatlarıyla tanıştırmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden katılım olduğunu aktaran Deniz, ''Kocaeli halkına değişik illerimizin lezzetlerini sunuyoruz. Gayet güzel tepkiler ve geri dönüşler aldık. Bizler elimizden geldiğince daha lezzetli ve hijyenik sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Amacımız halkımıza güzel lezzetleri tattırmak'' dedi.







AA