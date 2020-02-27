Avrupalı gençler, Türk tarihine hayran kaldı

AVRUPA ÜLKELERİNDEN 25 GENÇ
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde bulunan eserleri inceleyen erasmus öğrencilerine, eğitmen Deniz Gülsüm Sarıbay tarafından minyatür sanatının nasıl yapıldığına dair bir atölye çalışması yapıldı. Bu sanatı deneyimleme fırsatı bulan Polonya, İspanya, Fransa ve Romanya’dan 12-14 yaş aralığından 25 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte ve Türkan Dereli İlkokulu Müdür Yardımcısı Yasemin Suçeken mihmandarlığında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
TÜRK SÜSLEME SANATLARINI İNCELEDİLER
Erasmus ile kültürel varlıklarımızı incelemek için Kocaeli’ye gelen Avrupalı gençler, Türk kültürünün önemli bir öğesi olan Türk Süsleme Sanatları’nı inceledi. Süsleme sanatlarının tarihi kökleri hakkında bilgi sahibi olan gençler, ülkelerine kadim bir geçmişe ve sanata sahip Türk tarihine hayran bir şekilde döndü.