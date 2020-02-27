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KÜLTÜR VE SANAT:
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Avrupalı gençler, Türk tarihine hayran kaldı

Erasmus kapsamında Kocaeli’yi ziyaret eden uluslararası öğrenciler, Büyükşehir Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Avrupalı gençler, Türk tarihine hayran kaldı

27 Şubat 2020 Perşembe 10:11

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi, Erasmus kapsamında Kocaeli’yi ziyaret eden uluslararası öğrencileri ağırladı. Avrupa ülkelerinden öğrenciler Kocaeli ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na bağlı olarak Seka Kültür Alanı’nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi, Minyatür ve katı bölümünü ziyaret etti. Avrupalı gençler, burada eğitmen Deniz Gülsüm Sarıbay’dan minyatür ve katı sanatının kadim tarihi ve kökleri ile ilgili bilgi aldı.

 

AVRUPA ÜLKELERİNDEN 25 GENÇ

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde bulunan eserleri inceleyen erasmus öğrencilerine, eğitmen Deniz Gülsüm Sarıbay tarafından minyatür sanatının nasıl yapıldığına dair bir atölye çalışması yapıldı. Bu sanatı deneyimleme fırsatı bulan Polonya, İspanya, Fransa ve Romanya’dan 12-14 yaş aralığından 25 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte ve Türkan Dereli İlkokulu Müdür Yardımcısı Yasemin Suçeken mihmandarlığında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

 

TÜRK SÜSLEME SANATLARINI İNCELEDİLER

Erasmus ile kültürel varlıklarımızı incelemek için Kocaeli’ye gelen Avrupalı gençler, Türk kültürünün önemli bir öğesi olan Türk Süsleme Sanatları’nı inceledi. Süsleme sanatlarının tarihi kökleri hakkında bilgi sahibi olan gençler, ülkelerine kadim bir geçmişe ve sanata sahip Türk tarihine hayran bir şekilde döndü.

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