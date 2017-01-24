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Başkan Çok Duygulandı!

Bir gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kara kalem çalışmasıyla resmini çizen doğuştan engelli 22 yaşındaki Gülşah Yağmur Yazıcı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun portresini de çizdi.

Başkan Çok Duygulandı!

24 Ocak 2017 Salı 10:27

 Daha önce kendisini evde ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, Gülşah’ın bu anlamlı jest karşısında duygularını twitter hesabından paylaştı.

''İBRAHİM AMCAM İNŞALLAH BEĞENİRSİNİZ”

Derince Deniz Mahallesinde ikamet eden doğuştan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı’nın daha önce evine konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu sefer kendisinin kara kalem çalışmasıyla potresini çizerek twitter hesabından paylaşan Gülşah’a yine aynı şekilde twitter’dan cevap verdi. “İbrahim amcam inşallah beğenirsiniz, sevgilerimle” diyerek yaptığı çizimi sosyal medyadan paylaşan Gülşah’a, Başkan Karaosmanoğlu’da, “Beni duygulandırdın. Çok teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum” şeklinde karşılık vererek çizimini kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
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