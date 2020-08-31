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KÜLTÜR VE SANAT:
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Belgesel tadında Yeşilırma'ta 'Devri Alem'

Nehirlerden sadece su akmaz; tarih, kültür ve medeniyet akar. Orhon Yenisey, Seyhun, Ceyhun, İdil, Tuna'dan Nil'e Osmanlı'nın sınır çizgisidir. Kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi canlı şahidi Anadolu'daki nehirlerimiz çok önemlidir.

Belgesel tadında Yeşilırma'ta 'Devri Alem'

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:43

Nehirlerimizden biri de Yeşilırmak Vadisi'dir. Belgesel Haber Ajansı ve Gebze Gazetesi olarak Tokat Reşadiye'de Yeşilırmak üzerinde belgesel çekerek tarihe not düştük. Sivas'ın kuzeyinde, Köşedağ'ın eteklerinden doğan Yeşilırmak, Samsun'un Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülür. Antik çağ filozofu Strabon'un eserlerinde ismi İris olarak geçtiğinden dolayı, antik adı İris olarak biliniyor Yeşilırmak'ın. Yeşilırmak, 519 km uzunluğa sahip. Tokat, Amasya ve Samsun şehirlerinden geçerken çeşitli akarsularla birleşen Yeşilırmak, başlıca 3 kolun birleşmesinden oluşuyor. Nehrin en büyük kolu Kelkit Çayı. Yeşilırmak'ın kolları ile birlikte taşıdığı alüvyonlar sayesinde ise Çarşamba Ovası meydana gelmiş. Üzerinde Almus, Ataköy, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarının kurulu olduğu Yeşil Irmak'ın, ne yazık ki düzensiz bir rejimi var.

Yeşikırmak'tan yaptığımız canlı yayını linke tıklayarak izleyebilirsiniz.  https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1770543123100287/,


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