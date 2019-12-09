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Bilgievlerinde Masal Saati

Bilgievleri, öğrencilerine yönelik uyguladığı “Masal Saati” uygulamasıyla miniklerin hayal dünyasını zenginleştiriyor.

Bilgievlerinde Masal Saati

09 Aralık 2019 Pazartesi 18:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri öğrencilere yönelik yaptığı etkinliklere devam ediyor. Bilgievleri, öğrencilerine yönelik uyguladığı “Masal Saati” uygulamasıyla miniklerin hayal dünyasını zenginleştiriyor.

 

HAYAL DÜNYALARI ZENGİNLEŞİYOR

Masal uygulamasıyla, Bilgievlerinde devam eden değerler eğitimi çalışmaları kapsamında öğrencilerin ruh dünyaları geliştiriliyor. Uygulama sayesinde çocukların hayal dünyalarının zenginleştirilmesi hedefleniyor.

 

ANNELLERDE KATILIYOR

Uygulamanın içeriğinde özelikle miniklerin iç dünyalarına hitap eden teknikler işlenirken minkler uygulamaya anneleri ile katılabiliyor. Anneler ve çocuklar, masal saati uygulamasıyla iletişimlerini daha güçlü hale getirme imkânı da buluyor.  

 

EL BECERİLERİ GELİŞİYOR

Uygulama, belirlenen gruplara yönelik dönem içinde gerçekleşirken minikler masalların içinde duyup öğrendiği nesne ve kahramanları atölyelerde çizip gerçeğe dönüştürme fırsatını da yakalıyor. Bu sayede masal atölyesine katılan öğrencilerin el becerileri de gelişmiş oluyor.  

 

ANNELER MEMNUN

Masal dinleyerek her şeyden önce çocuklarıyla birlikte verimli vakit geçirdiklerini belirten anneler uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdi. Anneler “Masal dinlerken çocuğumuz uysallaşıyor ve güven içine giriyor, bu yüzden hareketleri de düzeliyor” şeklinde konuştular.

 



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