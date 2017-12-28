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Bilişimciler buraya

Türkiye’nin en gelişmiş düzeneklerine sahip olan Kocaeli Bilim Merkezi, Stem&Maker Fest Expo etkinliğine ev sahipliği yapacak

Bilişimciler buraya

28 Aralık 2017 Perşembe 12:51


Bilişim meraklıları bu fırsatı kaçırmayın!

 

Kocaeli Bilim Merkezi, Kocaeli Bilişim Fuarı gibi etkinliklerle Kocaeli’ni bilişim kenti yapmak için projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Stem&Maker Fest Expo etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kocaeli Bilim Merkezi’nde 06 Ocak Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak etkinlikte alanında uzman konuşmacıların yanı sıra firma ve kurumlar onlarca stant açılacak.

 

STEM NEDİR?

Kocaeli Bilim Merkezi’nin Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenleyeceği Stem&Maker Fest Expo etkinliğine Doç. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu(MEB Müsteşar Yardımcısı), Doç. Dr. Selçuk Tunalı(TOBB Üniversitesi) ve Dr. Ali Yücelen(Türkiye Genç İş Adamları Derneği Başkanı) konuşmacı olarak katılacak. STEM(Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlıyor.

 

ATÖLYELER İÇİN BAŞVURUN

STEM eğitim sistemi öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlarken, dünyada birçok ülkenin öğretim programlarında yer alıyor. Stem&Maker Fest Expo etkinliğinehttp://stemandmakers.org/kocaeli.php sayfasından başvuru ile ziyaretçi kabul ediliyor.

 

ETKİNLİKTEKİ ATÖLYELER

Stem&Maker Fest Expo etkinliği kapsamında; Mekatronik, 3 Boyutlu Tasarım ve Üretim, Renklerin Kimyası, Robotik, Ahşap Tasarım, Plastinasyon, Matematik Aşkı, Mandala, Elektronik, Kodlama, Robotik Kodlama, Bing Bang'ın İzleri, Daphania, Pinpon Robot, Kriminal, Stem Uygulamalarında Ölçme ve Değerlendirme Araçları Oluşturma, Taş Devrinde STEM, Cam Boyama, Maker 101, Mühendis Çocuk, Öğretmenin Kimyası, Öğrencinin Kimyası, Matematiksel Modelleme ve Lineer Programlama, Ebru Sanatı, Web Tasarım, Lego Education ve Stem, Öğreten Oyunlar; Ahşap, Kağıt, Mekatronik, STEMplus-Mühendis Beyinlerle Sosyal Beceriler, DNA Elektroforez, VEXIQ ile STEM Nano İlaçlar STEM atölyeleri yer alıyor.


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Kocaeli Bilişim FuarıKocaeli Bilim MerkeziBilişimStemStem&Maker Fest ExpoDoç. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu
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