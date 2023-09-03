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Bora Duran Derince’de sevenleriyle buluştu

Derince Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlenen konserde sahne alan sevilen sanatçı Bora Duran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bora Duran Derince'de sevenleriyle buluştu

03 Eylül 2023 Pazar 12:17

Derince Belediyesi, gerçekleştirdiği Gençlik Festivali çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Bora Duran’ı sevenleriyle buluşturdu. Derince Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konseri ayrıca Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’da takip etti. Konserin ardından Bora Duran’a teşekkürlerini ileten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Derincespor Kulübümüz ile birlikte düzenlediğimiz Derince Gençlik Festivali’ne bu akşam Bora Duran konseri ile devam ettik. Coşku dolu bir konsere imza atan sanatçımıza ve etkinliğimize katılan kıymetli Derincelilere teşekkür ediyorum” dedi.



İHA
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