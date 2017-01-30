KÜLTÜR VE SANAT:
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Bu Konser Kaçmaz!

Rock müziğinin iki önemli ismi Koray Candemir ve Harun Tekin, bu akşam Sabancı Kültür Merkezi’nde İzmitli sevenleriyle buluşacak.

Bu Konser Kaçmaz!

30 Ocak 2017 Pazartesi 11:50

‘Kargo’ isimli rock müziği grubuyla bir döneme damga vuran Koray Candemir ile Türk Rock müziğinin önemli gruplarından Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, bugün saat 20.00 ve 22.00 arasında ‘Şakalı Akustik’ programıyla İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Sevilen şarkılarını akustik olarak yorumlayacak olan Candemir ve Tekin’i canlı dinlemek isteyen müzikseverler, biletleri Biletix veya SKM’deki gişeden temin edebilirler. 

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